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العاهل الأردني يدشن صفحة له على "تويتر"

المصدر: عمّان - نادر المناصير
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نافذة جديدة يطل منها #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني على العالم لا سيما الوطن العربي، وهي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر التي دشنها اليوم الأحد تحت اسم kingAbdullahll@ .

وكتب الملك في أول تغريدة له على صفحته الجديدة: "هنا عبدالله بن الحسين. أب لأسرة وخادم وطن. بسم الله وعلى بركة الله".

من جهتها، كتبت #الملكة_رانيا قائلة على حسابها الرسمي على تويتر: "يشرفني أن أكون أول متابعي @kingAbdullahll على #تويتر، فالعالم بأمس الحاجة إلى رؤية سيدنا وصوته المعتدل".

من جانبه، رحب #الديوان_الملكي_الأردني بانضمام الملك عبدالله الثاني لمنصة #التواصل_الاجتماعي تويتر.

وتحظى مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما #فيسبوك وتويتر بأهمية كبيرة لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني وخصوصا قطاع الشباب، نظرا لسهولة الوصول إليها، وقد سجلت بعض المواقع ملايين المتابعين.

كلمات دالّة

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