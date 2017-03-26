فنادق سويدية تقدم تعويضات للأزواج إذا انفصلوا خلال سنة

عرضت مجموعة #الفنادق السويدية "كاونتري سايد" دفع #تعويضات_للأزواج الذين ينفصلون خلال السنة التالية على إقامتهم فيها، في مبادرة هدفها إظهار أهمية "الاستثمار في العلاقة" قبل فوات الأوان.

وقالت آنا مادسن، المتحدثة باسم "كاونتري سايد"، إن المجموعة تأمل من خلال هذا العرض أن "يعي عدد أكبر من الناس أهمية الاستثمار في العلاقة قبل أن يفوت الأوان".

وللحصول على التعويض من #الفندق عن المبالغ التي دفعت فيه، يكفي أن يحصل الزوجان على رقم للحجز، وفي حال انفصلا في السنة التالية، "وهو أمر مستبعد"، يكفي أن يخبرا الفندق ليحصلا على تعويض قيمته القصوى #تكاليف ليليتين من الإقامة الفندقية.

ويشترط أن يكون للزوجين عقد زواج قانوني وأن يقيما في الغرفة نفسها في الفندق.

وقالت المتحدثة: "نلاحظ منذ وقت طويل أهمية كسر الرتابة بين الزوجين وتخصيص وقت ليهتم كل منهما بشؤون الآخر"، معربة عن أملها في أن تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على عدد من الزيجات.

في العام 2014 سجل في #السويد 47 ألف #عقد_قران ، و24 ألف حالة #طلاق.