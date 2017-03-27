بالصور.. المطبخ الفرنسي يكافح الإرهاب بنكهة سودانية

"وجبات العشاء الابيقورية" التي استحدثها الطاهي الفرنسي الشهير #اوغست_إسكوفييه في عام 1912 التي تقدم فيها نفس الوجبة في نفس اليوم في عدة مدن من العالم ولأكبر عدد من الأشخاص تستعيدها من جديد وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الفرنسية في تظاهرة جديدة أطلق عليها "فرنسا الطيبة" وتهدف إلى إبراز فن العيش على الطريقة الفرنسية وتكريم #المطبخ_الفرنسي بقدرته على الابتكار وجمع الأشخاص حول قيم مشتركة وتشاطر المتعة.

شهية طيبة للعالم أجمع

تجمع فعالية "فرنسا الطيبة" ألفي طاه من جميع أنحاء العالم في يوم واحد هو 12 مارس في القارات الخمس يقدمون ألفي وجبة، مع حلول فصل الربيع للاحتفاء بتميز وإبداع وتفرد فن الطهي الفرنسي- وتتمنى فيه فرنسا "شهية طيبة للعالم".

تقدم وجبة العشاء متزامنة مع ألفي وجبة أخرى في بلدان منتشرة حول العالم لأشخاص يجتمعون بدعوة من سفارات #فرنسا حول العالم ويجب أن تحمل الوجبة نكهة البلد المضيف مستوحاة من فن الطبخ الفرنسي في التقديم وطريقة الطهي.

فرنسا تتحدى بفنون الطهي

في أكثر من مطعم في الخرطوم حفلت قائمة الطعام بأطباق مستلهمة من فن الطبخ الفرنسي ولكن بنكهة #سودانية.

الوجبات التي أشرف عليها الشيف الفرنسي #بيير_دولونق اجتمع عليه السفير الفرنسي مع أصدقائه.

يقول الشيف الفرنسي لـ"العربية نت" كل قوائم الطعام مستوحاة من فن الطهي الفرنسي لكنها متماشية مع الذوق السوداني، #الرسالة بسيطة: يمكننا أن نأكل على الطريقة الفرنسية في السودان ونجمع تقاليد الطبخ الفرنسية مع السودانية وهو هدف التظاهرة وهو فن العيش مع الآخرين في عالم واحد".

السفير الفرنسي بالخرطوم برونو أوبير يقول لـ"العربية نت" إن ثلث السياح الذين يأتون لفرنسا بسبب فن الأكل الفرنسي وجميع الوجبات الفرنسية التقليدية مدرجة في قائمة التراث غير المادي للبشرية لذلك تكرم هذه التظاهرة المطبخ الفرنسي .

في النشرة التي وزعتها السفارة الفرنسية في الخرطوم على وسائل الإعلام بمناسبة التظاهرة كتبت "تقدم فرنسا في الحراك الدولي للعولمة الذي يمس الطهي أيضا، صوتها المتفرد وتحتفل بقيم الكرم والحفاوة العالمية التي هي في صميم #فن_الطهي وأيضا في صميم فن العيش التي جعلتنا الأحداث الإرهابية في فرنسا منذ عام 2015 نشعر بقيمته ومذاقه".

وفي هذا السياق يقول السفير الفرنسي بالخرطوم" الطعم الفرنسي جزء من مقاومتنا ضد الإرهاب".