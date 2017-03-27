فيديو درامي لرعب مفاجئ على سلم متحرك بمركز تجاري

أصيب المتسوقون بالرعب وبدأوا يصرخون في مجمع تجاري ب#هونغ_كونغ عندما غيّر سلم متحرك اتجاهه فجأة ملقيا بالناس على الأرضية.

وقد أصيب جراء الحادثة ما لا يقل عن 17 شخصا، نقل واحد منهم، رجل، إلى #المستشفى، وذلك في مركز #مونج_كوك في #لانجهام_بالاس.

وكما أظهرت كاميرا داخلية فقد كان العشرات من المتسوقين يصطفون للذهاب عبر #السلم_المتحرك، إلى الطابق العلوي في مركز التسوق.

وفجأة تحول اتجاه السلالم المتحركة ليميل الجميع إلى اليسار وهم يمسكون بالدرابزين في محاولة للتماسك والاستقرار.

وعندما بدأت #الماكينة بالهبوط إلى أسفل في الاتجاه المعاكس، سرعان ما أدى ذلك إلى تراكم المتسوقين على بعضهم البعض أسفل السلم.

ومن ثم توقفت الماكينة ليبدأ الجميع في النزول سريعا لأسفل وهم يتراكضون باتجاه الأرض الثابتة، لكن هناك من سلك طريقه إلى أعلى باتجاه الطابق الثاني.

وشوهد هذا #الفيديو_الدرامي مئات الآلاف من المرات منذ يوم السبت حيث وقع الحادث.

وقالت امرأة شهدت الواقعة لصحيفة محلية إن الكل كانوا يصرخون أن السلم يتحرك لأسفل، مع حالة من #الذعر وتساقط الناس لأسفل.