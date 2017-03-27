قصة غريبة لبريطانية عثرت على "ماسة" داخل بيضة

نشرت صحيفة "الديلي ميل" قصة غريبة لامرأة بريطانية تدعى #سالي_طومسون، تبلغ من العمر 39 عاماً، عثرت على "ماسة" داخل بيضة مسلوقة كانت على وشك ابتلاعها أثناء تناولها وجبة الفطور.

وتقول سالي إنها سلقت 6 بيضات وجلست لتناول وجبة #الفطور، ولاحظت شيئاً قاسياً داخل فمها، قبل أن تكتشف أنها كانت على وشك أن تبتلع ماسة صغيرة، وتعتقد أنها كانت داخل إحدى البيضات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين قوله إنه يعمل مع الدجاج منذ زمن طويل، ولم يسبق له أنه سمع عن قصة مماثلة، لكن من المحتمل أن تكون دجاجة ابتلعت #الماسة، وقامت بتمريرها إلى داخل #البيضة.

وأشار المزارع إلى أن الدجاج يستخدم الحصى الصغير لمساعدته على هضم #الحبوب، لكن لا يمكن لأي من هذه الحجارة أن ينتهي بها الحال داخل البيض الذي تضعه #الدجاجة".

وتخضع سالي لحمية في محاولة لإنقاص وزنها قبل زفافها، وهذا ما دفعها إلى سلق عدد كبير من البيض لتأكله دفعة واحدة.