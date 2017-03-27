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هذا ما يحدث عندما تكون جارتك إيفانكا ترمب

المصدر: دبي - حسام عبد ربه
إيفانكا وكوشنر أمام مزلهما
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في كل الدول والمدن من حول العالم، يدفع #جيران #المشاهير و #السياسيين "ضرائب" من جراء #السكن بالقرب منهم. والسيناريو يتكرر، ولكن جيران #إيفانكا_ترمب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزوجها #غاريد_كوشنر فاض بهم الكيل، وتقدموا بشكوى الأسبوع الماضي ضد العائلة شملت تهم الاستيلاء على #الأرصفة و #ركن_السيارات في أماكن مخالفة و #الضوضاء وإلقاء الكثير من #المخلفات في #الشارع.

الأرصفة مشغولة بالحواجز الأرصفة مشغولة بالحواجز

الضاحية الفاخرة التي تسكنها #إيفانكا وزوجها وأطفالها الثلاثة هي #كالوراما وتبعد هذه #الضاحية ميلين شمال البيت الأبيض، ويقطنها أيضا الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما ووزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون والمدير التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس وغيرهم من كبار الشخصيات، ولكن الشكوى جاءت ضد أسرة #ترمب على نحو خاص.

رجال الخدمة السرية يساعدون عائلة ترمب أثناء الانتقالات رجال الخدمة السرية يساعدون عائلة ترمب أثناء الانتقالات

شكاوى الجيران من عائلة ترمب تجسدت في خطاب رسمي أرسلته المفوضة المنتخبة لسكان الحي #إيلين_غولدشتاين إلى المسؤولين المحليين، تطلب فيه تحرير #الطرقات التي لا حاجة إلى مصادرتها، وإزالة أكوام #القمامة وغيرها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الجيران إن ذهاب #أسرة_إيفانكا إلى ملعب مجاور تقتضي حركة 3 سيارات عملاقة. كما أن العائلة تتحرك في #موكب يضم 4 سيارات على الأقل، وتُحدث ضوضاء مستمرة ومزعجة في الحي الراقي الهادئ.

ووثّقت صور أيضا أكوام القمامة التي تخلفها أسرة #ترمب على الطرقات المجاورة، وتشمل الصناديق الفارغة.

رجل أمن وكلب حراسة حول منزل إيفانكا رجل أمن وكلب حراسة حول منزل إيفانكا

وانتقلت إيفانكا وزوجها إلى الضاحية التي تتميز بفيلات خاصة، قبل 3 أشهر، ويعمل #كوشنر مستشارا خاصا لترمب، أما إيفانكا فتمارس مهاما في #البيت_الأبيض ولكن بلا مسمى رسمي. وفي الآونة الأخيرة، تقرر تخصيص مكتب لها هناك.

وشكا السكان أيضا من عدوانية عناصر الخدمة السرية الذين يتولون حماية #عائلة_ترمب، ومن نظراتهم الحادة للجيران السائرين في الطرقات، ومصادرتهم للأرصفة.

لافتة أمنية أمام مزل إيفانكا لافتة أمنية أمام مزل إيفانكا

ورغم أن أوباما يعيش في الحي ويحظى بحماية أيضا من رجال #الخدمة_السرية، إلا أن ما يحدث حول #منزل_إيفانكا أكثر صرامة وحدّة بكثير فيما يتعلق بإجراءات #الأمن.

وحسب تقرير لوكالة "أسوشتيد برس"، قالت إحدى #جيران_إيفانكا ماريتا روبنسون: "إنهم (عائلة ترمب) دمروا الحي".

ومن بين الجيران الذين ضجوا بالشكوى من عائلة ترمب مذيع قناة "فوكس نيوز"، المؤيدة لترمب، #كريس_والاس.

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