الملك سلمان يطمئن على صحة الزميل سعد السيلاوي

اطمأن #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاستقبال، الذي أقامه #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني للملك سلمان أمس الاثنين، على صحة الزميل والمدير الإقليمي وكبير مراسلي قناة "العربية" في الأردن، #سعد_السيلاوي .

وتشرف الزميل السيلاوي يوم أمس، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الذي اطمأن على صحة الزميل متمنياً له الصحة والعافية.

وعبر الزميل السيلاوي عن فرحته بالقول إن "هذه مكرمة ملكية عظيمة من ملك عظيم، وطيبة من زعيم إنساني عربي مهم".

وسائل إعلام أردنية وعربية تناقلت الخبر الذي يحمل الطابع الإنساني من ملك كبير كخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن الزميل سعد أجرى عملية جراحية في كندا عام 2013 لاستئصال ورم سرطاني في حنجرته.

وكان الملك سلمان وصل إلى عمّان ظهر أمس الاثنين، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

وعقد الملك عبدالله الثاني والملك سلمان، لقاء قمة في #عمان، تناول آفاق تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

