بالصور.. مع هذا القطار ستكون مدللاً في اليابان!

يفضل بعض الناس السفر بالقطارات ويرون في ذلك متعة بخلاف #الطائرات ووسائل المواصلات الأخرى، لكن السفر عبر طريقة جديدة تتيحها #قطارات_اليابان في مايو/أيار المقبل سوف يجعل محبي السفر بالقطارات أكثر رفاهية وسعادة ومتعة.

ويستعد قطار شيكي – شيما الياباني، لإطلاق خدمة جناح من طابقين، فيه كل ما يشتهي الإنسان؛ وكأنه يعيش في بيته أو في فندق على أعلى المستويات.

وقد صممت العربات الجديدة بواجهات بانورامية، فهي ليست مجرد نوافذ تقليدية محدودة المساحة، وأضيف لذلك لمسات فاخرة على الديكور الداخلي والأثاث الفاخر والأسرة الكبيرة والمريحة حقا.

خبرة مصمم السيارات

تم تصميم هذا القطار من قبل "كين كيويوكي أوكوياما"، وهو خبير #السيارات والساحر الخفي وراء تصميمات #سيارات_بورش وفيراري ومازيراتي، وهنا يجرب خبرته مع #القطارات ليعطينا مزيجاً مختلفاً، وحيث يقدم لتجربته بعداً جديداً، وربما أفضل.

وقبل أن يصبح القطار الحديث متاحاً للجمهور، فقد أصدرت شركة شرق #اليابان صوراً تعرض هذا القطار الرائع من الداخل والخارج، بهدف التسويق المبكر له.

وصف القطار

على أية حال فإن العدد الكلي الذي يتحمله القطار في رحلة واحدة هو 34 راكباً فقط، حتى تكتمل فنون الراحة والرفاهية للكل، مع العربات التي سوف تسير في الشرق الياباني وسط طبيعة خلابة.

ويمكن للراكب أن يحجز لثلاث ليال متتاليات، بحيث إن الرحلة تصبح مزيجا من النزهة والتغيير ورسم أفق جديد للحياة، بعيدا عن الروتين اليومي.

ويبلغ عدد عربات القطار عشر عربات، ويشمل مطعما رفيع المستوى، وثلاثة تصاميم رائعة للأجنحة مع عربتين بانوراميتين.

وهناك 17 جناحاً للضيوف، يستوعب كل منها شخصين في وقت واحد، ربما لمناقشات تجارية أو صفقات أو قصة عشق.

وفي كل جناح سكني نجد السرير المريح ومساحة لتخزين الأغراض، والحمام، وكلها من طابقين.

وقد صمم الحمام في بعض الأجنحة بحيث يتيح تجربة الاسترخاء.

وهناك المقهى والبار الذي يمكن التغيير فيه إذا ما شعر الشخص بالملل في الجناح السكني.

خيارات الطعام

خلال إقامتك بالقطار، سيكون أمامك العديد من خيارات الطعام الفريدة من المأكولات البحرية بوجه خاص، التي تشتهر بها مدينة "هاكوداته" اليابانية، من الحبار والرخويات وسمك السلمون مع وعاء الأرز، بالإضافة إلى المأكولات الفرنسية والمعجنات.

وفي الليل فلك ما شئت، سواء ذهبت إلى النوم أو مرافقة الأصدقاء أو مرافقيك إلى عربة المراقبة المفتوحة باتجاه السماء، ليكون لك مراقبة النجوم في حين يسير القطار، وحيث يبدو المنظر مختلفاً عما في المدن المكتظة بالضجيج والأضواء.

وبخصوص التكاليف فإن تذكرة الفرد ليومين في القطار تعادل 2229 جنيهاً إسترلينياً.