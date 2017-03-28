فيديو.. أردني ينحر جملا لحظة مرور موكب الملك سلمان

احتفل #أردني على طريقته الخاصة بنحر #جمل لحظة مرور موكب #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز وسط احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية على الصعيدين الرسمي والشعبي بالملك الضيف، الذي وصل إلى #عمّان الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة سبقت مشاركته في القمة العربية الـ28 على مستوى قادة الدول في البحر الميت.

ونشر ناشطون على موقعي التواصل الاجتماعي" فيسبوك وتويتر" فيديو يظهر مواطناً أردنياً ينحر جملاً أمام موكب ضيف المملكة الملك سلمان والملك عبدالله الثاني.

ويذكر أن تقديم "الذبيحة" يعد رمزاً وترحيباً بالضيف وعلى قدر أهميته.

وكان #الملك_عبدالله_الثاني، في مقدمة مستقبلي الملك سلمان في مطار ماركا العسكري، كما رحب الملك بزيارة العاهل السعودي بتغريدة على صفحته على موقع تويتر قال فيها "أرحب اليوم بأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، في بيته وبين أهله".

وعبّر الشعب الأردني عن فرحته بزيارة خادم الحرمين الشريفين برفع الأعلام السعودية على الطريق المؤدي لمقر إقامته، على امتداد الطريق التي سلكها الموكب الأحمر المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، حيث احتشد آلاف من المواطنين من مختلف محافظات المملكة، ترحيباً بضيف الأردن الكبير وتعبيراً عن الاعتزاز الذي يكنه الشعب الأردني للسعودية قيادة وشعبا.