شاب يرتدي "الحجاب" ليقابل فتاة.. وشاربه يفضحه!

تداول مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب مصري ارتدى حجابا ليتمكن من مقابلة فتاة يعتقد أنها حبيبته في حديقة عامة.

وتفاوتت تعليقات المغردين حول الواقعة، حيث سخر البعض من الشاب الذي لجأ إلى هذه الحيلة الغريبة كي يجلس مع الفتاة في حديقة عامة دون أن يدري أن هناك من يرصده ويكتشف حيلته، وقالوا إنه ربما يكون هاربا من حكم قضائي أو ملاحقا من رجال الأمن، أو يخشى على الفتاة من المضايقات، سواء من رواد الحديقة أو أهلها، لكن شاربه فضحه وكشفه.

ووجه البعض الآخر تعليقات للفتاة، قائلين لها طالما ارتدى الحجاب من أجلك فهذا عريس لا يقاوم. وقال آخر المهم أن يكون ارتدى الحجاب عن اقتناع.