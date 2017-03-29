شاهد.. لحظة سقوط الرئيس اللبناني في القمة العربية

تعرض رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، لموقف محرج في القمة العربية المنعقدة في البحر الميت بالأردن، حيث تعثر وسقط على الأرض (منكبا على وجهه) لحظة دخوله القاعة لالتقاط صورة تذكارية مع الزعماء، بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

هذا وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بخير، وقد قام بإلقاء كلمة لبنان في القمة العربية المنعقدة في الأردن.

وكان ميشال عون قد وصل إلى مقر القمة العربية في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، حيث كان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وفي الصورة أدناه يظهر الرئيس اللبناني بخير بعد تعثره وهو على كرسيه في القاعة.