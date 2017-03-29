طهاة فرنسا يرحلون إلى دبي

لم يعد على #مطاعم أوروبا خصوصا #فرنسا و #إيطاليا احتكار تقديم #الأطباق الفاخرة، إذ أصبحت دبي جزءاً هاماً وفعالاً في منظومة المطاعم #الفاخرة العالمية، ما حفز الكثير من #الطهاة الفرنسيين لافتتاح فروع لمطاعمهم العالمية، فـ Chez Charlesالفرنسي افتتح فرعه في #دبي مؤخرا وتحديدا في حي دبي للتصميم D3 وهو مركز الإبداع في المدينة ويقع بمحاذاة منطقة الخليج التجاري، ليقدم وجبات الطعام الفاخرة في المناسبات والفعاليات الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبفضل نخبة أطباق مميّزة مستوحاة من #المطبخ_الفرنسي المعاصر، يَعِد مطعم شي شارل سكّان دبي بتجربة #طعام شهية غنية تم تحضيرها بأجود المكوّنات الموسمية. وقد تم اختيار فريق الطهاة في المطعم بعناية تامة ضماناً لتوفير خدمة استثنائية وتجربة طعام قلّ نظيرها بحيث تتماشى مع مفهوم المطاعم الفرنسية.

يتميّز المطعم بأجواء حيوية تحاكي أجواء المطاعم الباريسية وتعكسها لمسات مستوحاة من منطقة بروفانس في جنوب فرنسا، بحيث تضفي طابعاً عصرياً على تجربة تناول الطعام الفرنسي. على صعيد الديكور الداخلي، تشمل قاعة الطعام الرئيسية نوافذ بانورامية ممتدة من الأرض حتى السقف، تؤدي إلى شرفة فسيحة رائعة تتضمن صالة طعام خارجية خاصة.

الجدير بالذكر أن قائمة الطعام عبارة عن تشكيلة #سلطات كلاسيكية و #مقبّلات وأطباق رئيسية، بما فيها ثمار البحر والدجاج واللحم والباستا، إلى جانب قائمة حلويات واسعة.

يستند المطبخ الفرنسي المعاصر في مطعم شي شارل إلى مفهوم "الطعام الفرنسي بلا حدود" الذي يؤمن بأن لا حدود أو قيود تُفرَض في المطبخ. يكرّس الشيف جيريمي جهوده في اختبار طرق طهي مبتكرة عند تحضير كل طبق، ويعتمد على مكوِّنات مميّزة خاصة، حرصاً على تعزيز نكهة الطبق وقوامه وطعمه قدر الممكن.

يتولى الشيف جيريمي ديغرا الإشراف على المطبخ، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس الطهاة التنفيذي لمجموعة "شي شارل". وحول سير العمل، يقول الشيف جيريمي: "في شي شارل، نعمل كفريق واحد، فنتعاون معاً على توفير مستوى الجودة الأسمى من أجل دعم مقاربتنا المميّزة للمطبخ الفرنسي المعاصر. ولذلك، نحرص على الالتزام بمبادئنا التي ترتكز على المكوّنات وطريقة الطهي وحسّ الإبداع والأهم من كل ذلك، #الشغف الذي يحرّكنا".