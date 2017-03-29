فيديو.. طائرة ركاب تحترق مثل بركان

انتشرت لقطات فيديو صادمة عقب حادث #احتراق #طائرة في #بيرو، وقد توزعت المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبدو فيها طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الجوية البيروفية بعد انزلاقها عن المدرج أثناء الهبوط وهي محاطة بالنيران فيما يشبه البركان، وذلك بمطار فرانسيسكو كارل في جوجا، على بعد حوالي 165 ميلا شرق ليما العاصمة.

وقالت الشركة في بيان: "إن الركاب وعددهم 141 تمكنوا من #النجاة جميعا دون وقوع أية إصابات".

وأضافت موضحة أن "الطائرة مالت على جانبها الأيمن في الوقت الذي انزلقت فيه عن #المدرج، وقام الطاقم الاحترافي في #المقصورة بمنع وقوع حادث كبير".

وقال البيرتو لوبيز، المتحدث باسم الشركة لشبكة "ايه بى سى الإخبارية"، إن الطائرة لم تتحطم بالفعل.

سبب اشتعال النيران

وأوضح المتحدث باسم الشركة: "أن الطائرة قد هبطت بالفعل، ومن ثم اشتعلت النار التي لا يزال سببها مجهولا، وسوف تكشفه التحقيقات الجارية بخصوص ذلك".

وقالت وزارة النقل والمواصلات البيروفية إن الحريق اشتعل في الطائرة نتيجة "الهبوط الاضطرارى".

وأظهرت الصور التي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي محاولات يائسة لرجال الإطفاء وهم يكابدون لإطفاء #النيران المشتعلة بشدة مع قوة الرياح، حيث ترتفع #ألسنة_النار لعدة أمتار مصحوبة بدخان أسود كما لو أنه بركان هائل يتفجر حمما.