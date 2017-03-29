لأول مرة: حواجز وأمن مشدد في محيط قصور ملكة بريطانيا

ما زالت تداعيات #الهجوم_الإرهابي الذي ضرب مدينة #لندن قبل أيام تتواصل في #بريطانيا ، حيث نصبت الشرطة لأول مرة #حواجز #أمنية وشددت إجراءاتها في محيط #قصور #الملكة_إليزابيث_الثانية ، وهي #القصور التي يقصدها #ملايين السياح سنوياً من مختلف أنحاء العالم، وذلك خشية تكرار #الهجوم الذي استهدف المشاة بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني مؤخراً.

وشوهدت حواجز #أمنية تحيط بقصر باكنغهام #الشهير وسط #لندن وهو القصر الذي يبعد مئات الأمتار فقط من جسر #ويستمنستر الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف عدداً من #المشاة قبل أيام، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذه الذي تبين لاحقاً أنه #بريطاني اعتنق #الإسلام قبل سنوات ويُدعى خالد مسعود.

كما نصبت الأجهزة الأمنية البريطانية حواجز أمنية وفرضت إجراءات مشددة أيضاً على "قلعة وندسور"، وهي القصر الملكي التقليدي أيضاً، ويبعد عن وسط مدينة لندن نحو 50 كلم، فيما شوهدت إجراءات أمنية مشددة وإضافية عند عملية تغيير الحراسة على القصر، وهي إجراء تقليدي يقوم به حراس القصر يومياً ويستهوي آلاف السياح الذين يتجمهرون بشكل يومي لمشاهدته وتصويره.

وبحسب الصور التي رصدتها ونشرتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا فإن الشرطة وضعت حواجز قابلة للحركة في الشارع، وهي حواجز تعيق سير السيارات والمركبات لكنها تتيح للمشاة فقط الحركة بحرية، وذلك في محاولة لحماية التجمعات العامة من أي هجوم يقوم على الدهس بالسيارة.

وكان الهجوم الذي استهدف مبنى البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي قد بدأ عندما قام خالد مسعود بقيادة سيارة دفع رباعي على جسر "ويستمنستر" وبدأ عملية دهس متعمدة للسياح والمشاة في المكان، ثم عندما انتهى الجسر ووصل إلى مبنى البرلمان نزل من سيارته حاملاً سكينه التي انهال بها على شرطي يقف في المكان، وهو ما أدى إلى وفاة الشرطي على الفور قبل أن يقوم رجال الشرطة بإطلاق النار على مسعود ويردوه قتيلاً على الفور أيضاً، فيما أصيب نحو 40 شخصاً في عملية الدهس المتعمدة، توفي ثلاثة منهم في وقت لاحق متأثرين بالجراح التي أصيبوا بها.

وتبين أن من بين ضحايا الهجوم سيدة مسلمة تحمل الجنسية الإسبانية وكانت في طريقها إلى المدرسة لاستلام أطفالها الذين يبلغ أكبرهم 11 عاماً بينما يبلغ الثاني ثمانية أعوام فقط.