لن تصدق ما تراه.. شاب مشلول يحرك ذراعه في سابقة طبية

استعاد #أميركي #مشلول #بالكامل انطلاقا من مستوى #الكتفين ، بعد #عشر_سنوات تقريبا على تعرضه لحادث دراجة هوائية، #القدرة على استخدام #ذراعه و #يده #اليمنى للشرب و #الأكل بفضل طرف اصطناعي #عصبي اعتبره باحثون "سابقة".

ويعتمد هذا التقدم اللافت الذي حققه فريق أميركي على #آلية #تلتف على #الإصابة في #العمود_الفقري باستخدام #أسلاك و #أقطاب وبرمجية معلوماتية لإعادة الاتصال بين #الدماغ و #عضلات_الذراع_المشلولة.

وقال بولو أجيبوي، معد الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا، هذا أول مثال على شخص مصاب بشلل تام وكامل" يستخدم دماغه مباشرة لتحريك يده وذراعه للقيام بـ"حركات عملية".