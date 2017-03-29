ما الذي جرى لديفيد بيكهام حتى أصبح وجهه هكذا؟

هل سبق أن شاهدت #ديفيد_بيكهام نجم الكرة البريطاني السابق (41 سنة)، بهذا الوجه "القبيح" من قبل، وما الذي جرى في ذهنك أولا قبل أن تتعرف على التفاصيل؟

عقب نشر هذه الصورة على حسابه بإنستغرام يوم الثلاثاء 28 مارس/آذار، وصفته تقارير صحافية بأنه بات يشبه الشيطان، وهذا يعني أن النساء بعد اليوم قد لا يفكرن في الإعجاب به ومطاردته كما يحدث عادة.

ديفيد في الملك آرثر

هذه الصورة ليست إلا جزءا من شخصيته التي سوف يظهر بها في الفيلم السينمائي المقبل #الملك_آرثر_ أسطورة_السيف"، التي تتطلب أن يبدو بهذا الشكل.

وقد التقطت الصورة بأحد مواقع التصوير، حيث يبدو بيكهام بوجه مشوه وأسنان شنيعة المنظر، وهناك صور أخرى أثناء التصوير.

وأثار نشر الصورة ضجة في حساب بيكهام الذي يتابعه 34.5 مليون شخص، بين مصدق وغير مصدق، فهناك من أحب الوجه الجديد ورآه لطيفاً وهناك من قال تبا، ورفضه.

ويقوم على إخراج الفيلم صديق بيكهام المخرج غاي ريتشي، وسوف يعرض بدور السينما في وقت لاحق من هذا العام، بحدود مايو المقبل.

كيف يتوقع تجربته كممثل؟

علق ديفيد بيكهام بأنه يريد أن يؤدي أدواراً صغيرة ويتدرب جيدا، قبل أن يقوم بدور كبير، مشيراً إلى أنه يدرك جيداً "أن هناك من كانوا نجوماً في #الرياضة، ثم دخلوا عالم #السينما، لكنهم فشلوا".

وعلق: "ما فعلته الآن أنني أحببت ما سأقوم به، ويمكن أن أقوم بكل الأشياء، وباعتباري شخصاً معروفاً فلديّ حصانة من النقد الذي تعودت عليه".

وأوضح أن لديه حوالي 11 مشهداً في الفيلم يقوم على التدريب عليها لمدة ساعة يوميا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها بيكهام مع صديقه ريتشي، فقد سبق لهما أن عملا معاً في مجال الإعلانات المصورة للملابس الداخلية.