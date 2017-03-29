ما الذي كتبته أرملة جون كينيدي إلى سفير مغرم بها؟

تعرض للبيع، الأربعاء، في #مزاد تنظمه دار " #بونامز" في لندن رسائل من #جاكي_كينيدي إلى #السفير_البريطاني في الولايات المتحدة، ديفيد اورمسبي غور، المغرم بها، قبل زواجها الثاني من أرسطو أوناسيس.

وأعربت #أرملة #جون_كينيدي في هذه الرسائل عن الصداقة التي تربطها بالسفير البريطاني المعتمد في واشنطن بين عامي 1961 و1965، رافضة الزواج منه ومفسرة قرارها الزواج من الثري اليوناني أوناسيس.

وكتبت: "تشاركنا الكثير من الأمور وآمل ألا ينقطع رابط الحب والألم هذا أبدا" رافضة طلبه للزواج عام 1968.

وأكدت له أن #أوناسيس مختلف عما يعتقد، وقد جذبها الحزن الذي يشعر به عندما التقته قبل 13 عاما. وأكدت "لأنه يشعر بالوحدة، فهو سينجح في حمايتي من شعور الوحدة".

وفي مسودة تعود إلى الثالث من شباط/فبراير 1968، يشكو أورمسبي غور، الذي كانت زوجته قد توفيت قبل سنة على ذلك في حادث سيارة، ألمه من رفضها له: "كل خططي المثيرة للشفقة، بما في ذلك زواج سري في الصيف، فشلت جميعها"، واصفا هذا الفشل بأنه "لا يطاق".

وتغطي الرسائل الـ 18 المعروضة للبيع في المزاد الفترة بين 1963 و1968 بين اغتيال جون كينيدي والزواج من أوناسيس. وهي ضمن مجموعة من الوثائق التي عثر عليها في منزل أورمسبي غور العائلي. ومن بين الوثائق رسائل متبادلة مع جون كينيدي وعدة وزراء بريطانيين قدرت دار "بونامز" سعرها بـ150 ألف جنيه بريطاني (170 ألف يورو).