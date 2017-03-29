شاهد.. موغيريني تتحدث بالعربية وغوتيريس يستشهد بالقرآن

خلال كلمته في #القمة_العربية رقم 28 اليوم الأربعاء في الأردن، أثنى #الأمين_العام للأمم المتحدة، #أنطونيو_غوتيريس على دين الإسلام والحضارة الإسلامية، مستشهداً بآية من القرآن للتدليل على أن #الإسلام يشدد على ضرورة حماية المستجيرين أو طالبي اللجوء مهما كانت ملّتهم، واقتبس النص المترجم للإنجليزية للآية السادسة من سورة #التوبة.

وهذا هو نص الآية التي استشهد بها غوتيريس: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ".

وبدورها، باشرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في #الاتحاد_الأوروبي، #فيديريكا_موغيريني، كلمتها مرحبة بالحاضرين من القادة باللغة العربية.

وانطلقت القمة العربية في دورتها العادية على ضفاف #البحر_الميت، صباح الأربعاء، وسط حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب، بلغ 16 رئيسا وملكا، وبمشاركة دولية كثيفة.

وجاء في تفسير هذه الآيه عند ابن كثير التالي: "يقول الله لنبيه وَإِنْ أَحَد مِنْ الْمُشْرِكِينَ" الذين أمرتك بقتالهم "اِسْتَجَارَك" أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه الحجة "ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنه"، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه..".