نجوم ميشلان في الطعام تصل إلى دبي بنكهات شرقية

تعمل دار بيسترونومي على جمع #النكهات الجريئة والغنية باستخدام أجود المكوّنات الطازجة لكن وسط أجواء بعيدة عن التكلّف، وهي أحدث صيحة اكتسحت مجال #الطعام.

وقد طرح هذه الفكرة #الشيف أودو مورو، الذي سبق أن أطلق مطعما لفكرة جويل روبوشون الباريسي الشهير الحائز على #نجمة_ميشلان في #باريس و #لندن ، والذي تضمّ محفظته ثمانية مطاعم أخرى حائزة على نجمة ميشلان في أوروبا.

اليوم جلب خبرته العالمية إلى #دبي التي تشهد تطوّراً مستمراً في مجال الطعام، ليتيح تجربة جديدة واستثنائية من خلال بيسترو يقوم على فنّ تذوّق الطعام باستخدام المكوّنات الموسمية والنكهات المستوحاة من الشرق الأوسط.

Ansonia Conceptsانطلاقاً من حرصه على التصميم والجمال، تعاون مع Molecule الرائدة في القطاع والمتخصّصة في تصميم #المطاعم مع تطوير فكرة المطعم و #ديكوره. وبفضل خبرة الوكالة التي تمتدّ على أكثر من 25 عاماً في هذا المجال وتفانيها للتصميم، تولّت ابتكار واستقدام عناصر الديكور الضرورية لهوية Molecule، مستعينةً بعدّة مواهب فذّة، حتى نجحت في تصميم مكان مميّز.

بدأت سلسلة التعاون بين Ansonia Concepts والفنّانة ومصممّة المجوهرات نادين قانصوه التي ذاع صيتها في المنطقة وذلك لتصميم السياج الإعلاني المؤقّت لمطعم Molecule. لفّ السياج كافة أنحاء المطعم خلال عملية التشييد، واختارت قانصوه صورة فوتوغرافية باللون الأبيض والأسود، التقطتها هي بنفسها ونمّقتها لاحقاً بتفاصيل وملصقات ملوّنة وبارزة. يقدّم السياج للناظرين لمحة عن تطوّر مدينة دبي ونموّها، انطلاقاً من ولع قانصوه بدبي وأحد معارضها السابقة بعنوان "مستقبل الأمس".

تتّسم الصور الفوتوغرافية باللونين الأسود والأبيض بملصقات دقيقة تشدّ النظر ببساطتها لكنها متعدّدة الأوجه، وتستعرض النمو الهائل الذي شهدته المدينة على مرّ الزمن. يجمع السياج بين البساطة المطلقة وحسّ قانصوه الإبداعي، ويجسّد على أفضل نحو أجوائه الجريئة المتشعّبة.