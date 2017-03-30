شاهد.. الطفل الآلة الحاسبة سيبهرك بقدراته

محمد المير فتى لبناني نابغة في #الحساب_الذهني ، شارك في برنامج ألماني بعنوان "الصغار ضد الكبار" فبراير الماضي، وحقق فوزا على مدرسي رياضيات في تحد للحساب ما دفع الناس إلى تسميته # فتى_الأرقام والحساب.

الأرقام عالمه حتى لقب بفتى الأرقام والحساب الذهني #اللبناني ابن الـ 13 عاما #محمد_المير #أدهش_الخبراء بقدراته وسرعته ودقته.

فرغم مشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية يخرج من لبنان #عبقري_صغير أبهر الجمهور في تحد مع الكبار من متخصصين في الرياضيات عبر مشاركته في برنامج ألماني محققا فوزا لافتا على أربعة من مدرسي الرياضيات هناك.

ويتحدث محمد المير عن ملكاته الحسابية قائلا "أنا عندي موهبة وأحب الرياضيات بالإضافة إلى الذاكرة التي أملكها، والدي اكتشف حفظي للأشياء بسرعة، تعرفت على الطريقة اليابانية التي ساعدتني في تكوين قاعدة جيدة للحساب الذهني".

تفوق الفتى محمد المير حسابيا في البرنامج الألماني ليس بالأول فقد كانت له مشاركات سابقة سجل فيها أرقاما قياسية، منذ اكتشاف والديه موهبته مبكرا.