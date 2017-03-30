غوميز ملكة "إنستغرام" برفقة صديقها الجديد في الأرجنتين

رصدت #صور جديدة المغنية الأميركية، ملكة #إنستغرام، #سيلينا_غوميز، وهي برفقة صديقها الجديد المغني الكندي، ويكند، وهما يتجولان ويضحكان في نزهة بشوارع العاصمة الأرجنتينية، #بيونس_آيرس.

وبدت غوميز، 24 عاماً، متألقة بابتسامة مشرقة وهي في مشاهد رومانتيكية تعلن عن ذروة قصة حبها الجديد مع ويكند، 27 عاماً، الموسيقي الأسمر الذي انفصل مؤخراً عن عارضة الأزياء الشهيرة الأميركية من أصل فلسطيني، #بيلا_حديد، شقيقة العارضة، #جيجي_حديد.

والتقطت الصور بعد ظهر الثلاثاء الماضي أثناء #جولة للنجمين في عاصمة #الأرجنتين يعلنان فيها عن ذروة قصة جديدة ستلفت الأنظار خلال الفترة القادمة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتواجد ويكند، واسمه الأصلي أبيل ماكونن تسفاي، في بيونس آيرس لإحياء #حفل_غنائي السبت القادم ضمن #جولة غنائية.

وكانت غوميز ترتدي فستاناً أسود مقلماً بخطوط بيضاء، وتركت لجمالها الطبيعي أن يعبر عن نفسه بلمسة ماكياج صغيرة، مع قصة شعر مرفوعة لأعلى، ونظارة شمس، وحذاء رياضي.

وبدأت قصة الحب بين النجمين تعلن عن نفسها منذ 10 يناير/كانون الثاني، عندما نُشرت صورة تجمعهما، وتصاعدت القصة لتصل إلى ذروتها في الأرجنتين.

وتتصدر غوميز موقع "إنستغرام" المصور بأكبر عدد من المتابعين، وهي تحافظ على هذه المكانة منذ عام كامل.

وكانت المغنية الشابة قد تعرضت لصدمة من جراء قصة حب فاشلة مع النجم، #جاستن_بيبر، كما أصيبت بـ #الاكتئاب وأمراض أخرى عدة، إضافة إلى خضوعها العام الماضي لعلاج استمر أشهر في #مصحة_نفسية.