فيديو مضحك لسائق تعيس الحظ تشاجر مع هذه المرأة الخارقة

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قصة طريفة لتعرض سائق تعيس الحظ لموقف لا يحسد عليه مع "أقوى امرأة في منطقة سيبيريا الروسية" والتي تدعى #أوكسانا_كوشيليفا (34 عاماً).

ويظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة جانباً من القصة، حيث أثار سائق سيارة، غضب تلك السيدة التي يطلق عليها "المرأة الخارقة"، عندما قطع الطريق أمامها في موقف للسيارات بأحد #مراكز_التسوق بمدينة #إيركوتسك_الروسية.

قامت "المرأة الخارقة" بسحب الرجل من داخل سيارته وهي غاضبة، ثم حملته على كتفها وألقت به داخل صندوق سيارتها قبل أن تركله وتقود السيارة بعيداً عن المكان، حيث دفعته على جانب الطريق بعد نحو 100 متر.

وقالت أوكسانا في تعليق لها على الحادث: حدث كل شيء فجأة، وهي المرة الأولى التي أجد فيها نفسي في مثل هذا الموقف، إذ إنه اعترض طريقي بسرعة، وأنا صرخت عليه قائلة ماذا تفعل؟ نحن في موقف سيارات وهناك أطفال. وتابعت، وبدأ يصرخ بكلمات لم أفهمها وهو ما أغضبني كثيراً، والحقيقة أني أردت أن ألقنه درساً فقط، ولم أفكر في ضربه أبداً.

من جانبه علق الرجل بقوله إنه لم يتعارك معها، لأنه رأى تدريباتها في وقت سابق ويعرف مدى قوتها.

ويطلق على أوكسانا، لقب أقوى امرأة في #سيبيريا، إذ إنها قامت بسحب #شاحنة_عسكرية وزنها 16 طناً، وسحب قطارين يبلغ وزنهما نحو 36 طناً في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، في درجة حرارة بلغت 21 تحت الصفر.