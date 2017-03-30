هكذا حول العطش هذه "الكوبرا" إلى حيوان أليف!

يتجنب عادة #ثعبان_الكوبرا_الملك #الاحتكاك بـ #البشر، لكن كما يقال في المثل فإن الظروف غلّابة، أي تجبر الكائن على فعل ما لا يرغب فيه.

لهذا فإن هذا الثعبان القاتل الذي يظهر في الفيديو، كان في أشد لحظاته عطشاً، خلال فترة #جفاف بقرية هندية انعدم فيها #الماء، فقام بارتضاء ما يرفضه بأن يتنازل عن كبريائه.

ويظهر قرويون وهم يهتمون بأمره في الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، حيث تطوع رجل شجاع ليدلق الماء على رأس الثعبان الذي يحتسيه بشراهة، برغم أن الرجل يحتاط للوضع بـ #سلاح_يدوي قد لا يسعفه لو احتدم الأمر.

قد ينقلب الوضع

ويعلم هذا الرجل المغامر أن الوضع قد ينقلب بين فينة وأخرى، لهذا كان ثمة رجل آخر يقوم بدور الواقي الذي يقبض على الثعبان من ذيله، والذي يعرف بـ #صائد_الثعابين، حتى يتصرف إذا شبعت الكوبرا وأصبحت غير مضمونة، ليقي صاحبه من أي #هجوم_شرس قد يحصل.

جفاف وشح في المياه

وتم #إنقاذ هذه الكوبرا، البالغ طولها 12 قدما، في قرية ببلدة كايغا، بعد أن تعرضت بعض أجزاء جنوب #الهند للجفاف، مما جعل المياه شحيحة.

كما قال مسؤولو #الحياة_البرية إن الجفاف قد أثر بشدة على الحيوانات البرية في المنطقة، لذلك عندما وجد فريق من عمال الإنقاذ الكوبرا كان أول شيء فعلوه هو تقديم المياه لها.

وفي الوقت الذي يمكن فيه رؤية الكوبرا العطِش وهو يتجرع الماء من الزجاجة، فقد كان المنقذ الشجاع يقوم أيضاً بسكب الماء فوق رأس الثعبان في محاولة لتبريده.

كذلك تم نقله في وقت لاحق إلى مرفق لـ #رعاية #الحيوانات.