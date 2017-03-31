تونسي ترك طفليه أمام مقر حكومي ورسالة للمحافظ

تداول نشطاء مواقع #التواصل_الاجتماعي خبر إقدام أب صبيحة الخميس، على ترك طفليه وحيدين أمام مقر محافظة منوبة، في إقليم #تونس العاصمة.

وتعود تفاصيل الحكاية، التي مثلت صدمة لدى التونسيين، إلى ترك الأب لطفليه، وخلف معهما بطاقة تعريفه الوطنية، ورقم هاتفه #الجوال.

كما ترك للمحافظ طلباً لإعالة طفليه، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الشؤون السياسية بالولاية فتحي اللموشي لوكالة تونس #أفريقيا للأنباء الرسمية (وات).

وذكر أن الطفلين أيّوب (5 سنوات) وياسمين، كانا في حالة نفسية صعبة بعد أن أوهمهما والدهما أنه سيجلب لهما المال ثم يعود لاصطحابهما، لكنه لم يعد، ولم تتمكن الجهات الإدارية بالمحافظة والأمنية من الاتصال به لمعرفة أسباب تصرفه.