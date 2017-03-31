قاما بحرق العضو التناسلي لمراهق اغتصب طفلتهما

ألقِيّ القبض على زوجين أحرقا #العضو_التناسلي لمراهق، بزعم أنه قام باغتصاب طفلتهما البالغة من العمر أربع سنوات.

وتم إحراق "العضو الذكري" للصبي مما ترك فخذه مشوها بأثر النار، بحسب ما ظهر في صورة التقطت لاحقا في المستشفى.

وكان الطفل قد تعرض للضرب ومن ثم الاحتجاز في #المرحاض بمنزل والدي #الطفلة موضوع القضية، وذلك بمدينة #سوكوتو، بشمال غرب نيجيريا. وقد قامت قوات الأمن والدفاع المدني في نيجيريا باعتقال الزوجين بعد ذلك بوقت قصير.

وقال مسؤول الشرطة، #بابانجيدا_عبدالله، إن الصبي واسمه أحمد يستجيب جيدا للعلاج في #مستشفى متخصص بسوكوتو، وإن الزوجين سرعان ما كانا في المحكمة.

أقوال والد الصبي

وقد نفى الصبي أحمد (17 سنة) ارتكابه #جريمة_الاغتصاب، في حين أن دعا والده #إبراهيم_عبدالله (وهو عم الطفلة موضوع الاتهام)، إلى فرض عقوبات قاسية على مهاجميه.

كما ادعى العم أن أحد المشتبه فيهم هدد بقتله، وهو ما نفاه فيما بعد لوسائل الإعلام. لكنه عاد بعدها للتراجع عن أقواله قائلا: "هذا شأن عائلي.. وابني كان يأخذ البنت دائما واثنين آخرين من وإلى #المدرسة".