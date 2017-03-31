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ماليزيا تعيد جثمان أخي زعيم كوريا الشمالية لبلده

المصدر: بكين – فرانس برس
مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون مطار بكين لاستلام الجثمان
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أعادت ماليزيا، الجمعة، جثمان #كيم_يونغ_نام الأخ غير الشقيق لـ #زعيم_كوريا_الشمالية #كيم_يونغ_أون، الذي اغتيل، إلى بلده عن طريق #الصين، كما أعلنت بكين.

وقال الناطق باسم وزارة #الخارجية_الصينية لو كانغ إن "جثمان المواطن الكوري الشمالي الذي توفي في ماليزيا.. أعيد اليوم (الجمعة) عن طريق #بكين".

وأرسل جثمان #كيم جونغ- نام الذي اغتيل في 13 شباط/فبراير في #مطار_كوالالمبور بعد سنوات من التنافس مع أخيه، الخميس من ماليزيا إلى العاصمة الصينية.

فان في ماليزيا يعتقد أنه نقل جثمان كيم إلى المطار فان في ماليزيا يعتقد أنه نقل جثمان كيم إلى المطار

وتشكل إعادة رفات كيم جونغ- نام نهاية أزمة استمرت شهراً ونصف الشهر بين ماليزيا وعائلة كيم.

كان الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي قتل في مطار #كوالالمبور يحمل جواز سفر باسم #كيم_شول عندما هاجمته امرأتان في 13 شباط/فبراير بسم عصبي.

وتسببت هذه القضية بخلاف دبلوماسي بين #ماليزيا و #كوريا_الشمالية اللتين كانتا تقيمان علاقات ودية، أدى إلى تبادل طرد السفراء ومنع مواطني البلدين من السفر.

كيم يونغ نام الذي قُتل في مطار ماليزي كيم يونغ نام الذي قُتل في مطار ماليزي

ولم تؤكد #كوريا الشمالية من جهتها هوية القتيل حتى الآن، لكنها استنكرت التحقيق الماليزي، واعتبرته محاولة لتلويث سمعة نظامها، مشددة على أن الرجل مات على الأرجح بسبب نوبة قلبية.

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