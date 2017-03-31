هل شاهدت الرئيس الطاجيكي يرقص من قبل؟

لم یمر على نشر مقطع من رقصة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف سوى ساعات حتى غصت مواقع #التواصل_الاجتماعي في #طاجيكستان بمشاركة المقطع ونشر تعليقات مؤيدة ومعارضة له حيث إن المعروف عن إمام علي جديته وحزمه في القضايا السياسية.

ونشر القسم الطاجيكي لموقع إذاعة #أوروبا الحرة مقطعاً للرئيس الطاجيكي رحمانوف وهو يرقص فرحاً أمام جمهور كبير اجتمع بمناسبة عيد #النوروز الذي تحتفل به طاجيكستان في الواحد والعشرين من آذار/مارس في كل عام.

يذكر أن إمام علي رحمانوف يحكم طاجيكستان منذ 24 عاماً، وله سبع بنات وابنان. وأجرى رحمانوف تعديلات دستورية مکنته من الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2013 لسبع سنوات أخرى.

وكانت رقصة إمام علي رحمانوف في عرس نجله عام 2007 قد أحدثت ضجة كبيرة في البلاد بعد أن تم نشرها على موقع #يوتيوب اضطرت الحكومة على إثرها حجب الموقع لفترة معينة.