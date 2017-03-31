"الشائعات" تحرم صحف السويد والنرويج من "كذبة أبريل

أعلنت #صحف في #السويد و #النرويج أنها ستمتنع عن نشر #الإعلانات والأخبار التي تنطوي على #كذبة أول نيسان/أبريل اعتبارا من هذا العام، تجنبا لانتشار معلومات مغلوطة.

وقال ماغنوس كارلسون رئيس تحرير صحيفة "سمولاندشبوتن" السويدية في مقال افتتاحي: "نظرا للسهولة التي تنتشر فيها #المعلومات_المغلوطة، لا أرغب في أن أرى اسم الصحيفة مرتبطا بقصة غير صحيحة قد تصبح واسعة الانتشار".

وأضاف أن مهمة صحيفته "نشر #الأخبار الصحيحة، بما في ذلك في #الأول_من_أبريل".

ونقلت وكالة "تي. تي" أن عددا من الصحف السويدية الأخرى اتخذت القرار نفسه.

وقال إينفار ناشلند رئيس تحرير صحيفة "فاستربوتنز كوريرن" للوكالة: "نظرا إلى النقاشات الجارية حول مصداقية #الإعلام، والمعلومات المغلوطة، شعرنا أننا لا نريد أن نفعل ذلك هذه السنة".

وكذلك في النرويج، قررت كبرى #وسائل_الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الكف عن تقليد نشر أخبار غير صحيحة في #الأول_من_أبريل من باب #الدعابة.

وقال يولف هيرتنز رئيس تحرير #صحيفة "برغنز تيدندي" إنه "في ظل المناخ الذي نعيشه، مع انتشار الأخبار المغلوطة، سيكون من الخطأ أن ننشر أخبارا غير صحيحة بداعي أننا في الأول من نيسان/أبريل".

وأضافت زميلته كريستين مونشتاد "أعتقد أنه علينا الحذر مع فكرة تضليل الناس.. ما يكتب في صحيفتنا ينبغي أن يكون صحيحا".