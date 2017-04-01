شاهد الصور واحكم.. هل هذا مطعم أو مستشفى؟

في خضم التنافس بين #المطاعم في مدينة ديبوك الإندونيسية، يلفت مطعم على هيئة #مستشفى الأنظار، من خلال ديكوراته ومأكولاته وأزياء العاملين فيه، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

ويتيح #المطعم_المستشفى Hospitalis Restaurant لزبائنه معايشة تجربة فريدة، حيث يتناولون أطعمتهم وهم جالسون على مقاعد تشبه #الكراسي_المتحركة للمرضى، حول طاولات تنيرها أضواء #غرف_العمليات.

وفضلاً عن الديكورات التي توحي للداخل إلى المكان بأنه في مستشفى، يرتدي الطباخون أزياء #الأطباء، فيما #النادلات ملابس #الممرضات.

ويجري تقديم #المشروبات في أكياس السيروم وعبوات الشراب، والمأكولات على الأطباق المستخدمة في المستشفيات.

ومن الأمور التي تشد الانتباه في المطعم، بعض الأطعمة والحلويات المصنوعة على شكل #أعضاء_بشرية.

وقالت إحدى النادلات: "أرتدي ملابس ممرضة وأخدم الزبائن، حيث يشعرون أنهم في أجواء مختلفة". وأوضحت أن #الزبائن الذين يرتادون #المطعم يحرصون على التقاط الصور معها نظراً لملابسها المميزة كـ"نادلة ممرضة".