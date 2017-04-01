بالصور.. مواصفات خيالية لطائرة "الإمارات" الجديدة!

نشرت #طيران_الإمارات صوراً لأحدث طائراتها التي انضمت لأسطولها العملاق مؤخراً، وهي من طراز "APR001" ذات الثلاثة طوابق.

وبحسب ما نشرته الشركة العملاقة على حساباتها الرسمية على #مواقع_التواصل "فيسبوك" و"تويتر"، تحتوي الطائرة على مسبح كبير وغرفة للألعاب وصالة رياضة وحديقة، ما يعطي المسافر تجربة فريدة ويجعل الساعات التي يقضيها طائراً بالجو مليئة بالترفيه والاستمتاع والاسترخاء.

وتفاوتت تعليقات #النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ترحيب وانبهار بالطائرة الجديدة، وتشكيك في أنها قد تكون "كذبة أبريل/نيسان"، خاصة أن طراز الطائرة "الخيالية" الجديدة يدل على ذلك "APR001".

"العربية.نت" تترك للقراء تحديد ما إذا كان إعلان "طيران الإمارات" حقيقة أم أنها واحدة من ألطف ما أتت به #كذبة_أبريل !