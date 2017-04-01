بالفيديو.. أسد يهاجم مدرب سيرك مرتين خلال ثوانٍ

أظهر مقطع #فيديو مثير #هجوما مزدوجا بفاصل ثوانٍ، شنه #أسد على مدربه خلال عرض حي لـ #سيرك في أوكرانيا، وذلك أمام الجمهور مباشرة.

وفي المقطع الذي نُشر على الإنترنت قبل يومين، شوهد أحد #الأسود المشاركة في العرض وهو ينقض على المدرب #أوليسكي_بينكو خلال عرض، ويدفعه إلى جانب #الحلبة، ويطرحه أرضا في مشهد مروع أحدث صدمة.

وبعد تدخل من المنظمين خارج الحلبة باستخدام خراطيم مياه، ومساعدة #مدربة و #مدرب يستخدم عصا من الداخل، تراجع #الأسد، وتمكن المدرب من الوقوف على قدميه مرة أخرى.

ولكن المدرب الشجاع والمتحدي، الذي بدا يعرج، واصل العرض محاولا السيطرة على الموقف وكأن شيئا لم يحدث. كما واصل ضرب الأسد الغاضب بعصاه.

وبعد لحظات انقض عليه الأسد مجددا مرة ثانية وطرحه أرضا، وشاركه أسد آخر الهجوم، وتكرر السيناريو واستخدام خراطيم المياه لإبعاد الحيوانين الغاضبين، ونجا #المدرب من محاولة #التهام أخرى.

ووقعت الحادثة في مدينة #لفيف غربي #أوكرانيا، وتم نقل المدرب في وقت لاحق إلى المستشفى وخضع لجراحة طارئة أنقذت حياته.