شاب تركي يقفز بمظلته 6 آلاف مرة في 42 دولة

يمارس التركي #جنغيز_كوتشاك هواية نادرة وخطيرة، تتمثل في #القفز_بالمظلة من الأماكن المرتفعة، وينوي التجول حول العالم لإشباع حبه لتلك #الهواية.

وبحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، فقد زار كوتشاك حتى الآن 42 دولة، وقفز من حوالي 6 آلاف مكان مرتفع، وقال إن حبه للقفز بالمظلة يرجع إلى سنوات طفولته عندما كان يشاهد #استعراضات_المظليين في المناسبات الرسمية في #تركيا.

دخل كوتشاك المدرسة العسكرية ليصبح مظلياً، وبعد أن تقاعد من السلك العسكري عام 2012، شارك لـ14 عاماً مع المنتخب الوطني للقفز بالمظلات.

وقال إنه حصل على المركز الثالث في القفز بالمظلات من الأماكن المرتفعة في بطولة نظمت العام الماضي بكولومبيا.

ولا يفوت كوتشاك فرصة لممارسة هوايته، حيث انطلق قبل عدة سنوات في رحلة بالسيارة مع أحد أصدقائه من إستونيا إلى إيران، وقفزا من جميع الأماكن المرتفعة التي قابلتهما، كما تجولا في أنحاء أوروبا.

ويصف تلك الرحلة قائلاً: "كانت سلسلة من #المغامرات، قفزنا من فوق أعلى مدخنة مصنع في أوروبا، وقفزنا من فوق المباني المرتفعة، وتم توقيفنا، عشنا حكايات كثيرة".

وعن الاستعدادات التي يقوم بها قبل القفز قال: "عندما أشاهد مكانا يمكن أن أقفز منه، أقوم أولاً بأخذ قياساته، وإجراء حساباتي، وأنام تلك الليلة وأنا أحلم بالقفزة، وفي اليوم التالي أنفذها. ولا أحب أن أقفز من نفس المكان مرتين".

ويلفت كوتشاك إلى أن القفز من الأماكن المرتفعة إحدى أخطر الرياضات في العالم، مشيراً إلى فقده 11 من أصدقائه في تلك الرياضة، كما أنه واجه بنفسه خطر الموت عدة مرات، لهذا السبب يتساءل قبل كل قفزة عما إذا كانت ستصبح القفزة الأخيرة.