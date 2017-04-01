كيف وصل القط هارفي لدالاس التي تبعد 1000 كلم عن منزله؟

هذه قصة #قط غير عادي يدعى هارفي. وهارفي #قط_منزلي هام على وجهه لمسافة تجاوزت الـ1000 كيلومتر من منزل صاحبته في مدينة #دنفر بولاية كولورادو الأميركية إلى مدينة دالاس بولاية #تكساس.

وفي دالاس سقط #هارفي في حفرة بعمق 7.6 متر وهو في طريقه الآن للعودة لمنزله بعد نحو تسعة أشهر قضاها في الشوارع.

وفقد هارفي وهو قط برتقالي عمره خمس سنوات في يونيو/حزيران من منزله في #كولورادو ونجا بأعجوبة من الحفرة عندما عثر عليه عامل في أحد المرافق فاتصل بأجهزة رعاية #الحيوانات في دالاس. وتم التعرف على صاحبة هارفي من خلال #رقاقة تحت جلده.

وقالت جابرييل فانيني، المتحدثة باسم أجهزة #رعاية_الحيوانات إن هارفي بدا بعد عملية إنقاذ دامت ست ساعات ملطخا بالطين لكنه لم يكن مصابا.

ولا يملك أحد الإجابة عن سؤال كيف وصل هارفي إلى #دالاس.

وقالت فانيني: "بالنظر إلى كل هذا الوقت، من المستحيل تماما أن يكون ظل يتجول فحسب، وبالنظر إلى بعد المسافة عن منزله فمن المرجح أنه حصل على بعض المساعدة حتى يصل إلى هنا".

من جهتها، أوضحت #جاكي_إيوير صاحبة #القط_هارفي لقناة "دنفر 7" التلفزيونية أن قطها كان دوما يحب الخروج، وإنها اندهشت للعثور عليه في تكساس.

وتابعت: "إذا كان هناك أي قط يقوم بمغامرات مجنونة فإنه هارفي. إنه ظريف جدا".