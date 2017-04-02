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بالفيديو.. حريق "بالداون تاون" في دبي

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشب حريق صباح الأحد في بناء قيد الإنشاء في دبي بمنطقة "الداون تاون" في محيط " #دبي-مول". وتلقى المقيمون في #دبي رسالة عبر "برق #الإمارات" تعلن أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق، وأنه لم يسجل أي إصابات في الأرواح.

وفي التفاصيل المتوفرة، بحسب ما أعلنت شرطة دبي على حسابها على تويتر، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي وقع صباح اليوم في أبراج فاونتين فيوز تحت الإنشاء.

ونشرت فيديوهات على عدة حسابات رسمية تظهر تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وشروعه بتبريد الموقع.

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع، ولا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد بن راشد في منطقة تقاطع السينما، وتم تحويل الشوارع إلى الشارع العلوي. كما تم إغلاق تقاطع رقم 7 المؤدي إلى برج خليفة وتحويل حركة المرور للموظفين إلى مواقف الأزياء.

كلمات دالّة

#دبي, #دبي مول, #الإمارات

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