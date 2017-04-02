سيارة فيراري امتلكها ترمب تباع بسعر 270 الف دولار

بيعت سيارة #فيراري "أف430" حمراء تعود إلى عشر سنوات كانت ملكا للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، السبت في مزاد في #فلوريدا (جنوب غربي الولايات المتحدة) بسعر 27 ألف دولار على ما أفادت دار "أوكشينز أميركا".

وأوضحت الناطقة باسم دار المزادات إيمي #كريستي "تباع سيارات من الطراز نفسه لم يملكها مشاهير بسعر يراوح بين 125 ألف دولار و175 ألفا بحسب عدد الكيلومترات التي قطعتها ووضعها العام والإضافات التي تحويها".

ولم تكشف كريستي عن هوية الشاري.

وكانت السيارة القطعة الأبرز في المزاد الذي نظم في فورت لوديردايل على بعد ساعة تقريبا من مارالاغو مقر إقامة الرئيس الأميركي الفخم الواقع على بعد خمسين كيلومتراً شمال ميامي.

وكان ترمب اشترى السيارة لاستخدامه الشخصي وقطع حوالي أربعة آلاف كيلومتر فيها واحتفظ بها أربع سنوات. ولم يكشف عن اسم مالكها منذ العام 2011.

وكانت دار المزادات توقعت أن يراوح سعرها بين 250 ألف دولار و350 ألفاً مشددة على أن "دونالد ترمب هو على الأرجح الرئيس الأميركي الوحيد الذي امتلك سوبركار"، أي سيارة خارقة.