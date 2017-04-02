شاهد.. آسيوي يروي قصة لمبة ظلت ببطنه 15 عاماً

لماذا ابتلع الآسيوي اللمبة؟ تساؤل طرحه قراء الخبر الذي نشرته "العربية.نت" وشهد متابعة عالية في الصحف العربية صباح أمس السبت، حيث استخرج الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء "لمبة" إضاءة من بطن #مقيم_آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 15عاماً.

الجواب جاء من صاحب الشأن الذي التقته "العربية.نت" ليوضح أن القصة بدأت بتحدٍّ مع أصدقائه وعمره خمس سنوات حول #ابتلاع_اللمبة، حماس الشاب جعله يحرص على أن يكون الأفضل بينهم، خصوصاً أن الفائز كان سيحصل على مبلغٍ من المال، لكنه كسب التحدي ولم يحصل على المال كما هو المتفق، ونسي هذا الموقف.

بعد مرور 15 عاماً، شعر بالغثيان ولجأ المقيم إلى #طوارئ المستشفى وهو في حالة إعياء يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوص شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

وقام الجهاز الطبي بإجراء الفحوص بقيادة الدكتور زكي بوصبيح، حيث اتضح وجود انفجار معوي في #القولون المنحرف بالأمعاء الغليظة، ومن ثم استخراج الجسم الغريب والمتمثل في لمبة إضاءة، وتنظيف البطن وإغلاق الأمعاء بجهاز خاص، ووضع مادة التاكوسيل لمنع أي تهريب من الأمعاء أو حصول أي مضاعفات أخرى للمريض، وقد استغرقت العملية ساعة وربع الساعة.

وبين الآسيوي أنه اطلع على اللمبة، حيث يصل طولها 8 سم، وعرضها 3.5 سم من دون القمع الكهربائي، وساعد في دخولها إلى #المعدة الشكل الانسيابي لها، في حين يتمتع المصاب الآن بصحة جيدة، ومن المقرر مراقبته خلال أيام معدودة قبل أن يتم السماح له بالخروج.