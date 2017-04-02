فيديو.. سارق يتلقى عقاباً فورياً على جريمته

سجلت كاميرات المراقبة في محطة وقود مقطع #فيديو لسارق لقي عقاباً فورياً على جريمته من حيث لا يحتسب.

وظهر #السارق في المقطع، الذي انتشر على الإنترنت قبل أيام، وهو يعتلي دراجة بخارية متوقفة في #محطة_وقود هادئة إلى جانب سيارة انشغلت مالكتها في ملء الوقود.

تسلل الشخص وهو مطأطئ الرأس وفتح باب السيارة من الجهة البعيدة عن صاحبة السيارة، وانتزع حقيبة يد وحاول الهرب على دراجته البخارية.

ولكن إحدى العاملات في محطة الوقود شاهدته من الخلف، وحاولت توقيفه، فما كان من السارق المرتعش إلا الاندفاع بدراجته البخارية بكل قوة مصطدما في حائط، وتركه الحادث مكوماً هو ودراجته.

وشوهدت الضحية تتجه إلى السارق بكل ثبات وهو ملقى على الأرض بلا حراك، وتسترد حقيبتها بكل يسر وسهولة. ولم ترد تفاصيل عن الموقع الذي شهد الحادث.