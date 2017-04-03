بعد إصابته بأزمة قلبية.. بانديراس يقلع عن التدخين

قال الممثل الإسباني #أنطونيو_بانديراس إنه أقلع عن #التدخين وخفف من وتيرة عمله، بعدما أصيب بأزمة قلبية في كانون الثاني/يناير.

وأوضح الممثل البالغ 56 عاما في مقابلة مع صحيفة "دياريو سور"، "لقد أدت هذه الحادثة إلى شيء إيجابي على الأقل فقد توقفت عن التدخين من دون اللجوء إلى حبوب أو أي شيء آخر".

وأضاف "سأستمر بالعمل لكن بوتيرة مختلفة. سأستريح بين فيلم وآخر وسأقدم على الخطوة التي أنتظرها منذ فترة طويلة، وهي أن انتقل وراء الكاميرا وأكتب نصوص السيناريو".

وقد اشتهر بانديراس بفضل مشاركته في أفلام المخرج الإسباني بيدرو المودوفار قبل أن يبدأ مسيرة فنية في الولايات المتحدة ("فيلادلفيا" و"ماسك أوف زورو"). وهو كشف في آذار/مارس أنه أصيب بأزمة قلبية وخضع لعملية جراحية.

وأوضح أن زوجته السابقة الممثلة الأميركية #ميلاني_غريفيث اتصلت به "كل يوم تقريبا" خلال هذه الفترة الصعبة. وهو على علاقة الآن مع المستشارة في الاستثمارات الهولندية نيكول كيمبل البالغة 36 عاما.

وأوضاف "علاقتي لا تزال ممتازة مع ميلاني (غريفيث) ونيكول تعشقها. ونحن الثلاثة نتناول العشاء معا أحيانا".

وأعلن أنطونيو بانديرس وميلاني غريفيث (59 عملا) طلاقهما في العالم 2014. وهما تزوجا في العام 1996 ولهما ابنة تدعى ستيلا.