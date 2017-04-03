شاهد.. متسابق يواصل الانطلاق بدراجة بخارية مشتعلة

اشتعلت #النيران في سائق دراجات بخارية إسباني أثناء مشاركته في #سباق_دولي، الأحد، ولكنه نجا بحياته وأصيب بحروق محدودة.

وشوهد المتسابق #خافيير_فوريس، 31 عاما، الأحد، والنيران مشتعلة بدراجته وتكاد تمسك بتلابيبه أثناء مشاركته في #بطولة_العالم للدراجات البخارية، ولكنه أصر على مواصلة الانطلاق بالدراجة المشتعلة لمدة تصل إلى 10 ثوان.

وظل #المتسابق على دراجته في سلوك غريب، إلى أن أرغمته ألسنة النيران التي طالت جسده على التخلى عنها في النهاية وطرحها أرضاً، وفر بعيداً إلى موقع آمن.

وتمكن المتسابق من النجاة، ولكنه تعرض لحروق سيئة في #الرقبة وأماكن أخرى، فيما أتت النيران على الدراجة البخارية.

ويشهد هذا النوع من السباقات #مخاطر كثيرة من جراء السرعة الهائلة التي ينطلق بها المتسابقون في المضمار.