فيديو.. قبيلة "غريبة" تعيش في جزيرة نائية تقتل زوارها!

تعيش في إحدى جزر المحيط الهندي قبيلة في غاية العدائية، يعرف عنها القليل، بالرغم من أنها وجدت على وجه الأرض منذ حوالي 60 ألف سنة.

كذلك برغم أن الناس حاولوا التواصل مع سكان جزر نورث سنتينل، الواقعة بين الهند وميانمار، ومنذ عدة عقود ماضية، إلا أنهم في الغالب يهاجمون الزوار ولا يرحبون بأحد.

ويعتقد أن أسلاف هؤلاء السكان الذين وضعوا أقدامهم الأولى فوق هذه الجزيرة قبل عشرات الآلاف من السنين، قد وفدوا إلى هناك من إفريقيا.

وقد ظل هؤلاء الناس يعيشون في عزلة، بعد أن أظهروا عدم تسامح مع جميع الغرباء.

وقد انتهت اللقاءات السابقة مع العالم الخارجي بشكل قاتل، بما في ذلك في عام 2006 عندما قُتِل رجلان كانا يصيدان بشكل غير قانوني في الجزيرة.

وبعد عدة محاولات فاشلة لإجراء اتصالات مع سكان الجزيرة، فقد جعلت الحكومة الهندية أمر السفر إلى الجزيرة غير قانوني لبعد ثلاثة أميال عن الشاطئ.

وأظهر فيديو هؤلاء السكان وهم يصطفون على الشواطئ مع الرماح والأقواس والسهام.

ويعتقد أن عدد هؤلاء الناس يتراوح بين 40 و500 نسمة، وبالتالي فهم معرضون للانقراض ويعيشون حياة بدائية جدا.