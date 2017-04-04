حملة دولية تناهض تعذيب الحيوانات داخل المسالخ

بعد فضيحة #اللحوم_الفاسدة في البرازيل.. ما الذي يدور في عالم #المسالخ وتجارة اللحوم العالمية؟

فقد ذكرت منظمة "أفاز" أن ناشطين شجعان تمكنوا من زرع كاميرات مراقبة سرية داخل عدد من المسالخ، حيث أظهرت اللقطات المسربة كيفية #تعذيب_الحيوانات وسلخها وتقطيع أوصالها وهي على قيد الحياة.

الصور المسربة من داخل هذه المسالخ أظهرت هذه الحيوانات وهي تترنح من الألم، ويمكن رؤية الخوف والألم في عيونها وهي تساق إلى #التعذيب الوحشي، ومن ثم الموت من دون التفكير حتى في تخديرها أو تهدئتها. يحصل هذا من أجل المزيد من المال عبر قتل الماشية بشكل أسرع وبطريقة غير إنسانية.

وقالت المنظمة في حملتها التي تضم 44 مليون ناشط عبر العالم يتوزعون على 18 دولة في 6 قارات:" استطاع ناشطون في فرنسا زرع كاميرات مراقبة سرية داخل أحد المسالخ الذي يروج له على أنه مسلخ صديق للحيوانات، وأظهرت اللقطات المسربة مشاهد مروعة عن كيفية ذبح الحيوانات، فتم إطلاق حملة وطنية كانت نتيجتها تمرير قانون يفرض وضع كاميرات مراقبة داخل الأماكن التي يتم فيها #تربية_الماشية وذبحها، يشرف على مراقبتها خبراء رعاية الحيوان. وسيؤدي فرض هذا النوع من القوانين إلى إيقاف استعمال العنف غير المبرر ضد الماشية، كما سنضمن من خلاله أن غذاءنا يأتي من مصادر آمنة، وتتعامل بطريقة إنسانية مع الماشية".

الصور المسربة من داخل هذه المسالخ أجبرت بعض الدول مثل فرنسا على تشريع قانون يأمر بمراقبة عمليات ذبح الماشية على مدار الساعة.

وتسعى المنظمة إلى تمرير هذا القانون إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وبقية دول العالم.

و"أفاز" هي منظمة حملات عالمية تعمل على إيصال آراء وجهات نظر الشعوب إلى صناع القرار العالمي.

وطالبت المنظمة الأعضاء عبر العالم للمساعدة في تصوير فيلم يفضح هذه الممارسات بهدف القضاء عليه.

وأثبت العلماء امتلاك #الحيوانات المشاعر والقدرة على الإدراك بنفس مستوى الأطفال الصغار، كما توصي الأديان بالرفق بالحيوان.

ويتشدد الدين الإسلامي بالترفق بالحيوان عند ذبحه، ويحث على الإحسان في الذبح للحد من مشاعر الألم.