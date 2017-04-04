4 محررين في "العربية" يرصدون التسللات السياسية بالرياضة

أربعة #محررين شباب، اقتطعوا من وقت عملهم في #غرفة_الأخبار، ليدخلوا في تجربة صناعة #الأفلام_الوثائقية، مقدمين على هذه المهمة من دون أي تجربة سابقة من أي نوع لأي منهم في هذا المجال الشائك، الذي ينحصر العمل فيه بأصحاب التجربة المعقولة في غرفة أخبار قناة #العربية.

ملوك الشيخ (محررة أخبار) وعبد المحسن الحزام (صحافي في قسم المقابلات) وهبة زعرور (معدة ومقدمة للنشرات الجوية) وجمانة خوجة (محررة أخبار)، أسماء المجموعة الصانعة لفيلم #تسلل الذي يتناول موضوعاً حساساً وجاذباً للمشاهدة، وهو #السياسة في #الرياضة واستغلالها لتحقيق أهداف هي بالتأكيد غير الأهداف الكروية، ماركة ميسي ونيمار وباقي أسماء الكتيبة الكروية.

تعمد #الفيلم المرور السريع على القضايا التي تم تداولها بكثرة وركز على ما بين السطور، حيث تكمن السياسة بشياطين، تفاصيلها تضيء جوانب لم يسبق تناولها مثل العلاقة الغريبة بين هنري كيسنجر وبيليه، ودخول حماس طرفاً مؤثراً في الكرة الهولندية، وأيضا صراع السلطة بين الهلال والمريخ السياسيين ودخول رفيق الحريري الكاسح في كرة السلة اللبنانية المحتكرة مسيحيا.

العمل #الوثائقي الذي سيحمل اسم "تسلل" سيستضيف أكثر من 15 ضيفاً، معظمهم من المراقبين والمحللين السياسيين والاقتصاديين، وبنسبة قليلة صحافيين رياضيين ولاعبين.