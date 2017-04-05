شاهد الطفل "العنكبوت" في إيران

استطاع #طفل إيراني جذب الانتباه، وهو يقوم بتسلق الجدران مثل " #الرجل_العنكبوت " (سبايدرمان) داخل منزل العائلة.

وظهر الطفل، ابن الثلاث سنوات، أرات حسيني، في فيديو وهو يؤدي مشهداً لا يصدق، متحدياً #الجاذبية_الأرضية بالتشبث بالجدار وتسلقه في منزله بـ #إيران.

ومن الواضح أنه لم يكن يعتمد إلا على العمود البارز في الحائط، ليبدي #مهارة غير عادية بالنسبة لسنه.

وسبق لهذا الطفل أن ظهر ببرنامج تلفزيوني، أظهر فيه كيف يستخدم عضلاته في أمور مدهشة لا يتسنى للكبار القيام بها.

ويعمل والداه محمد وفاطمة على تشجيعه للتفوق في #الجمباز، حيث يرى والده أن ممارسة #الرياضة تطلق العنان لـ #مواهب الأطفال.

كما يظهر الطفل في مقطع آخر على "إنستغرام" وهو يتأرجح من حبل معلق في السقف.