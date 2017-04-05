شاهد كيف مازحت ميلانيا ترمب الملكة رانيا!

تنزهت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب مع الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني في الجناح الغربي للبيت الأبيض الأربعاء. ورصدتهما عدسات الكاميرا تتنزهان داخل البيت الأبيض قبيل المؤتمر الصحافي للملك عبد الله والرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

كما زارت الضيفة الأردنية مع السيدة الأميركية الأولى مدرسة "إكسيل أكاديمي بابليك تشارتر" الابتدائية للفتيات في واشنطن، وخلال وجودهما في المدرسة الابتدائية، للقاء بعض الطلاب، التفتت ميلانيا إلى الملكة رانيا وقالت ممازحة: "أنت طويلة". فما كان من الملكة رانيا إلا أن ردت ضاحكة: " لا إنه الكرسي".