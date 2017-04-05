ما هو "أفضل مطعم في العالم" لسنة 2017؟

تصدر مطعم #ايليفن_ماديسون_بارك المعاصر في #نيويورك الأربعاء قائمة #أفضل_50_مطعما في العالم لسنة 2017، في منافسة تشبه بجوائز "اوسكار" في مجال #الطبخ.

هذا المطعم الذي يديره الطاهي #دانيال_هوم المولود في #سويسرا تم منحه هذا التصنيف خلال حفل في مدينة #ملبورن الاسترالية متخطيا حامل اللقب للعام الماضي وهو #اوستيريا_فرانشيسكانا الإيطالي في #مودينا ومطعم #ال_سيلير_دي_كان_روكا في إقليم #كاتالونيا في #اسبانيا.

وقد ضمت قائمة #المطاعم العشرة الأولى مؤسسات في فرنسا والبيرو واسبانيا وتايلاند واستراليا.

هذه الجائزة تمنح منذ العام 2002 من جانب حوالي 1000 "خبير مستقل" ( #طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب #مطاعم ) بإشراف من مجلة #ريستورنت.