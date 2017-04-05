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ما هو "أفضل مطعم في العالم" لسنة 2017؟

المصدر: ملبورن – فرانس برس
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تصدر مطعم #ايليفن_ماديسون_بارك المعاصر في #نيويورك الأربعاء قائمة #أفضل_50_مطعما في العالم لسنة 2017، في منافسة تشبه بجوائز "اوسكار" في مجال #الطبخ.

هذا المطعم الذي يديره الطاهي #دانيال_هوم المولود في #سويسرا تم منحه هذا التصنيف خلال حفل في مدينة #ملبورن الاسترالية متخطيا حامل اللقب للعام الماضي وهو #اوستيريا_فرانشيسكانا الإيطالي في #مودينا ومطعم #ال_سيلير_دي_كان_روكا في إقليم #كاتالونيا في #اسبانيا.

الطاهي دانيال هوم الطاهي دانيال هوم

وقد ضمت قائمة #المطاعم العشرة الأولى مؤسسات في فرنسا والبيرو واسبانيا وتايلاند واستراليا.

من أطباق المطعم الفائز من أطباق المطعم الفائز

هذه الجائزة تمنح منذ العام 2002 من جانب حوالي 1000 "خبير مستقل" ( #طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب #مطاعم ) بإشراف من مجلة #ريستورنت.

من أطباق المطعم الفائز من أطباق المطعم الفائز
من أطباق المطعم الفائز من أطباق المطعم الفائز

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