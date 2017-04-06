بعد أنباء عن إسلامها.. شاهد صور لوهان بالبوركيني

نشرت الممثلة الأميركية #ليندسي_لوهان (30 سنة) عددا من الصور لها بملابس السباحة الإسلامية المعروفة باسم "البوركيني"، وذلك على شواطئ فوكيت بتايلاند، الأسبوع الماضي.

وسبق أن صرحت لوهان بأنها تدرس حاليا #الإسلام وتتعرف عليه، كما كشفت أنها تدرس #القرآن، وقد ظهرت مؤخرا مولعة بالحجاب.

وفي الصور الأخيرة تبدو لوهان وهي تغطي جسمها من رأسها إلى أخمص قدميها، بقطعتين للجزء العلوي والأسفل، وذلك قبل أن تظهرها صور أخرى وهي تأخذ قاربها اللوحي، وتغمر نفسها في مياه البحر؛ كما غطت شعر رأسها بغطاء أسود أخفى كل شيء بما في ذلك الأذنين.

وقد بدا مشهد #النجمة_الأميركية بهذا الزي جديدا وربما غريبا، في مكان أغلب سكانه من معتنقي #الديانة_البوذية.

وبحسب موقعها على انستغرام فقد زارت #تايلاند لمدة أسبوعين قادمة من #دبي حيث كانت في زيارة أسرية.

راحة مع الإسلام.. والقرار بعد

وكشفت ليندسي لوهان مؤخرا أنها قد وجدت أخيرا الشعور بما يمنح معنى لحياتها، بعد أن بلغت سن الثلاثين، بما يعزز الجانب الروحي لها.

وأوضحت "وجدت في دراسة القرآن شيئا من الراحة لي، كما شعرت بالكثير من السلام في الدين الإسلامي".

وأضافت: "لقد بدأت ألامس مشاعري الداخلية، لأقف على ما ترغبه نواياي في هذا العالم، مع التركيز بالسيطرة على ما أريده فعلا من الحياة".

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية: "لا يمكنك فقط أن تتحول إلى دين جديد بين عشية وضحاها، فالأمر عبارة عن ثقافة وممارسة، وأنا لا أريد أن أعلق على شيء لم أنته منه بعد".

سوق البوركيني

تم تصميم #البوركيني في الأصل بأستراليا من قبل المصممة أهيدا زانيتي، كخيار للنساء اللائي يرغبن في احتفاظهن بالحشمة، وفق التقاليد الإسلامية، وحيث يرتدى كذلك حماية من الشمس وفي ارتياد البحر والسباحة.

وأوضح زانيتي العام الماضي: أن هذه الملابس لا يلبسها المسلمون حصريا، وأنهم باعوا منها الكثير للهندوس والمسيحيين وغيرهم ممن لهم تقاليد تتعلق بحشمة الجسد النسوي.

وأضافت بأن هناك أيضا رجالا يطلبون أزياء على هذا الشاكلة من التصميم، بحسب ما صرحت لواشنطن بوست.

وقدرت بشكل عام أن حوالي 40 بالمئة من الزبائن بالفعل هم من غير المسلمين.