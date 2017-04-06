بعد سنوات من الهرب.. سجن "حوت" مخدرات مكسيكي بأميركا

قضت #محكمة #أميركية بسجن زعيم سابق لعصابة #بيلتران_ليفا #المكسيكية لتهريب #المخدرات والتي تحمل اسمه، مدى الحياة لتورطه في مؤامرة دولية للتهريب.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أن قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن حكم على #ألفريدو_بيلتران ليفا (46 عاما) والمعروف أيضا باسم #موتشومو بغرامة قدرها 529 مليون دولار.

وقال مسؤولون أميركيون إنه منذ تسعينات القرن الماضي أدارت عصابة بيلتران ليفا مع عصابة سينالوا شبكة لتهريب المخدرات شحنت أطنانا من مخدري الكوكايين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون أن عصابة بيلتران ليفا هيمنت على تهريب المخدرات في غرب المكسيك، وأنها مسؤولة عن "عمليات قتل لا حصر لها".

وألقي القبض على بيلتران ليفا على أيدي قوات خاصة مكسيكية مطلع عام 2008. واتهمه ممثلو ادعاء أميركيون في أغسطس/آب 2012، بينما

كان لا يزال محتجزا في المكسيك، بالتآمر لتهريب مخدري الكوكايين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة.

وتم ترحيله من المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى الولايات المتحدة، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه في 23 فبراير 2016.