ردة فعل صديقة رونالدو بعد معرفة انتظاره توأماً من أخرى

أصاب خبر انتظار النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ميلاد #توأم ذكر من #زوجة غير معروفة للإعلام، #صديقته الحالية #جورجينا_رودريغيز بالارتباك قليلا، خاصة أنها ارتبطت قبل أسابيع قليلة برونالدو، وتم الإعلان عن وجود نية للخطوبة ثم الزواج، وفق ما تداولته تقارير إعلامية.

وتعرفت جورجينا على رونالدو ولديه طفله الوحيد "جونيور"، الذي لا يعرف من هي والدته حتى الآن، بسبب إصرار رونالدو على إخفاء هويتها، وقد تقبلت جورجينا وجود ابن في حياة رونالدو، ونجحت في أن تتقرب منه لتكون أشبه بأمه البديلة.

واندمجت جورجينا مع عائلة رونالدو سريعا وصارت واحدة منهم، لكن المفاجأة كانت قرار جورجينا أن تتقبل وجود #طفلين جديدين في حياة رونالدو، لترتبط برجل لديه 3 أبناء، وأبلغت رونالدو أنها سوف تتولى رعاية التوأم بمجرد ولادتهما، خاصة أنها سبق لها العمل في مجال تربية الأطفال.

وتعمل جورجينا رودريغيز في مجال الأزياء في إسبانيا، لكنها لا تمانع في التضحية قليلا من أجل حبها لرونالدو، وستتلقى جورجينا مساعدة من شقيقة رونالدو ووالدته في تربية الأولاد الثلاثة.

وصار رونالدو يظهر مع جورجينا في جميع المناسبات الرسمية مع بداية عام 2017، كما حضرت جورجينا الكثير من المباريات لـ #ريال_مدريد وتواجدت في مدرجات #سانتياغو بيرنابيو لتشجيع رونالدو.