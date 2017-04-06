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رسم لهتلر في كتب تلوين للأطفال تسبب بصدمة في هولندا

المصدر: لاهاي- فرانس برس
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أعلنت سلسلة متاجر هولندية عن سحب كتاب تلوين للأطفال فيه رسم لأدولف هتلر يلقي التحية النازية مع صليب معقوف على كتفه.

وقد أعربت سلسلة "كرويدفات" الأربعاء على صفحتها في "فيسبوك" عن أسفها العميق على هذه الحادثة، واصفة إدراج رسم من هذا النوع في كتب التلوين الموجهة للأطفال بـ"غير اللائق".

وكشفت المجموعة أن "كتب التلوين التي طرحت للبيع اعتبارا من الثالث من نيسان/أبريل سحبت على الفور" من متاجرها.

وأوضحت أن تحقيقا قد فتح لمعرفة كيف أدرج رسم للزعيم النازي في كتب تلوين للأطفال على الرغم من "إجراء عدة عمليات تدقيق".

واعتذرت "كرويدفات" عن الإزعاج الذي تسببت به للزبائن، متعهدة بالتعويض عن هذه المشتريات

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