شاهد.. ثور يغرس قرنه في حنجرة قاتله

في لحظة مروعة، انتقم ثور أبشع انتقام من #مصارع_ثيران قبل احتضاره، وغرس قرنه الحاد في حنجرة المصارع وهو ملقى على الأرض، وكأنه يصفي حسابات مئات الثيران التي تلقى حتفها بطريقة بشعة في هذه الممارسات التقليدية التي اشتهرت بها إسبانيا.

وكان المصارع دانيال غارسيا نافاريت يؤدي عرضاً أمام الآلاف في ساحة لاس فنتاسلشهيرة بالعاصمة مدريد، عندما نشب الثور الهائل قرنه في حلق المصارع ووجهه ولسانه وسالت الدماء منه بغزارة.

وتعرض الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، الذي كان يؤدي في تلك الساحة الشهيرة لأول مرة، لإصابات مروعة وكافح من أجل حياته في المستشفى.

وعندما سقط المصارع على الأرض حاول حماية نفسه من الثور، ولكن الأخير هاجمه في وجهه بكل قوة.

وشاهد الهجوم الدامي أكثر من 10 آلاف متابع احتشدوا في الساحة الكبيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء الماضي.

وقال الأطباء في المستشفى إن الثور اخترق بقرنه حنجرة المصارع مرتين، وفكه مرتين، ليترك 4 ثقوب نازفة في جسده، في واحدة من الإصابات المروعة التي تشهدها حلبات مصارعة الثيران في إسبانيا. وبدا جرح منها مخترقا سقف فم المصارع ولسانه، بحسب التقارير الطبية.

وفور تعرض المصارع للهجوم، حاول آخرون التدخل من الخارج لمساعدته والسيطرة على الثور الهائج، ولكن الأخير كان قد أنجز مهمته. وخضع المصارع لجراحة طارئة أنقذت حياته.